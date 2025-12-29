Cod roșu de viscol în zona de munte din județul Alba. Rafale de peste 120 km/h

Este vizată zona de munte la peste 1.800 de metri altitudine, unde vântul va bate puternic cu viteză la rafală de peste 120 km/h. Acesta viscolește și troienește zăpada deja depusă și va duce la scăderea vizibilității aproape de 0.

Avertizarea este în vigoare luni dimineața până la ora 10.00.

Până la aceeași oră sunt sub avertizare Cod portocaliu de viscol zone din județele Albă, Covasna, Brașov, Sibiu, Gorj și Vâlcea.

În Alba sunt vizate localitățile Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți, iar în Covasna localitățile Întorsura Buzăului, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Barcani, Ojdula, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Hăghig, Micfalău, Bixad, Poian, Aita Mare, Mereni, Malnaș, Moacșa, Estelnic, Comandău.

În Brașov sunt vizate localitățile Brașov, Predeal, Tărlungeni, Bran, Moieciu, Hoghiz, Vulcan, Poiana Mărului, Vama Buzăului, Racoș, Șinca Nouă, Holbav, Fundata, Augustin, iar în Sibiu localitățile Săliște, Rășinari, Jina, Poiana Sibiului, Boița, Tilișca, Râu Sadului.

În Gorj avertizarea vizează zona de munte a localității Padeș, iar ân Vâlcea localitățile Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești.

În toate aceste zone se va semnala vânt cu viteza la rafală de 90 – 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 m.