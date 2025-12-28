Prima pagină » Meteo » Avertizare meteo: Cod roșu de vânt puternic în zona montană a județului Alba

Avertizare meteo: Cod roșu de vânt puternic în zona montană a județului Alba

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o avertizare Cod roșu de vânt pentru zona de munte a județului Alba, la altitudini de peste 1.800 de metri.
Sursa foto: Alex Nicodim/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
28 dec. 2025, 11:10, Știrile zilei

Avertizarea meteo de Cod roșu este valabilă duminică, 28 decembrie, între orele 11:00 și 17:00.

Meteorologii anunță vânt puternic, cu rafale de peste 120 km/h, care va viscoli și va troieni zăpada deja depusă, determinând scăderea vizibilității până aproape de zero.

A fost emis mesaj RO-ALERT

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a anunțat că a fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Totodată, ANM a emis și o avertizare Cod portocaliu pentru zona de munte a județului Alba.

Sunt vizate localitățile: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți.

În aceste zone, sunt prognozate rafale de vânt de 90–110 km/h.

Reprezentanții ISU recomandă populației să evite activitățile în aer liber și deplasările pe timp de viscol, să nu se apropie de copaci, stâlpi sau alte structuri care pot fi doborâte de vânt și să amâne drumețiile montane, în special pe creste.

