Șosete vechi în loc de produse de dezghețare pentru mașini. Trucul simplu care funcționează

Un expert în automobilism sugerează o strategie neobișnuită pentru a preveni formarea înghețului pe mașină peste noapte.
Andreea Tobias
07 ian. 2026, 07:48, Social

Ben Welham, expert la o companie britanică, recomandă înfășurarea oglinzilor mașinii în șosete cu o seară înainte. Metoda împiedică formarea gheții pe oglinzi, scrie Express.

De ce funcționează trucul cu șosetele

Perioada rece din ianuarie face ca dezghețarea mașinilor să devină o problemă zilnică. Marea Britanie se confruntă cu temperaturi sub zero, zăpadă și gheață. Met Office a emis avertizare de cod galben.

Șosetele vechi pot elimina necesitatea de a cumpăra un produs de dezghețare pentru curățarea oglinzilor. „Folosirea șosetelor poate atrage priviri ciudate din partea vecinilor, dar este eficientă. O pereche de șosete vechi poate economisi minute prețioase în diminețile geroase”, explică expertul.

Atenție la scoaterea șosetelor

Ben Welham avertizează: „Nu uitați să le scoateți înainte de a porni la drum”.

Ce trucuri nu funcționează

Expertul recomandă evitarea altor metode virale, inclusiv folosirea cartofilor pentru dezghețare. „Această tendință de pe TikTok poate părea inteligentă, dar veți ajunge să aveți o mizerie lipicioasă pe parbriz, care este mai greu de îndepărtat decât înghețul în sine”, avertizează Ben.

Mitul cu cartoful a câștigat popularitate online, dar nu are credibilitate.

Oțet alb pentru condens

Șoferii pot folosi oțet alb pentru a elimina condensul din mașini.

„O modalitate excelentă de a elimina condensul și de a preveni reapariția acestuia este amestecarea unei soluții acasă”, afirmă experții.

Rețeta: amestecați două căni cu apă cu două căni de oțet alb. Adăugați câteva picături de detergent de vase. Turnați amestecul într-o sticlă cu pulverizator.

„Pulverizați-l direct pe fereastră. Oțetul alb creează o barieră protectoare, iar săpunul reduce tensiunea superficială a picăturilor”, explică experții.

Soluția se usucă singură și formează un strat protector subțire.

