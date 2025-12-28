Prima pagină » Life-Entertaiment » Trucurile incredibile ale experților. O coafură poate face femeile să arate mai tinere producând un „lifting invizibil al feței”

Trucurile incredibile ale experților. O coafură poate face femeile să arate mai tinere producând un „lifting invizibil al feței”

Femeile în vârstă pot arăta mult mai tinere cu o singură coafură care oferă un „lifting invizibil al feței”. Un expert recomandă coafura și explică modul în care se realizează. De asemenea, sunt prezentate alte trucuri care le „întineresc” pe doamne.
Trucurile incredibile ale experților. O coafură poate face femeile să arate mai tinere producând un „lifting invizibil al feței”
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
28 dec. 2025, 10:51, Life-Inedit

Potrivit unui stilist de păr, o anumită coafură poate ridica fața, adăuga mișcare și crea un aspect tineresc și elegant pentru femeile mai în vârstă, indiferent de tipul de păr.

Expertul respinge mitul conform căruia pentru a arăta mai tânăr sunt necesare schimbări drastice. Secretul este mult mai simplu și pentru multe femei în vârstă, coafura potrivită poate modifica trăsăturile și lumina fața.

De fapt, o anumită tunsoare iese în evidență prin capacitatea sa de a reîmprospăta aspectul, de a spori încrederea și de a da iluzia unui „lifting invizibil”. Potrivit lui Max Nicholson, stilist de păr la Regents of Beverley, există un stil „mai ieftin decât Botoxul” numit bretonul cortină.

„Scopul este să lupți împotriva gravitației. Cere «Breton cortină» – eu le numesc «mai ieftin decât Botoxul». Spre deosebire de un breton gros, acesta se îndepărtează de ochi pentru a evidenția pomeții și a deschide fața”, a transmis expertul citat de Express.

Secretul coafurii

Specialistul recomandă bretonul deoarece estompează liniile dure și distrage atenția de la ridurile statice.

„Părul tânăr se mișcă, dacă părul este prea greu, te îmbătrânește imediat. De asemenea, evitați să vă coafați părul prea tare – cu alte cuvinte, folosiți fixativ cu blândețe”, a explicat el.

Expertul în coafură a împărtășit și câteva greșeli comune legate de păr care pot îmbătrâni fața.

„Evitați să vă vopsiți părul într-o singură culoare închisă, solidă. Acest lucru creează un contrast puternic care estompează tenul și evidențiază umbrele de sub ochi”, a transmis Max Nicholson.

Totodată, Nicholson recomandă folosirea unor trucuri ușor de pus în practică. Este vorba despre volumul părului și de strălucirea acestuia obținute cu ajutorul unor uleiuri sau spray-uri.

„Scopul nu este să vă ascundeți vârsta, ci să împiedicați părul să lucreze împotriva dumneavoastră. Tunsoarea potrivită nu ar trebui să stea doar pe cap, ar trebui să vă completeze trăsăturile pentru a ridica, ilumina”, a precizat Max Nicholson.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Singura zodie binecuvântată de rune în 2026. Mihai Voropchievici: „Este un an greu pentru multe zodii”
Gandul
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
Libertatea
Ai mâncat salată de boeuf din Mega Image? Din ce este făcută, de fapt
CSID
Test drive cu Hyundai Staria: mașina care sfidează moda SUV-urilor
Promotor