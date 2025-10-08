Raed Arafat contestă postările care minimalizează codul roșu de ploi: „Situațiile grave pot apărea în orice moment” / Apel la populație pentru informare din surse oficiale

Într-o intervenție la Digi24, Raed Arafat a explicat că autoritățile evaluează permanent situația și se pregătesc inclusiv pentru eventuale intervenții aeriene: „Analizăm dacă aviația Ministerului de Interne va putea fi pregătită să intervină, în cazul în care vor apărea astfel de situații, dacă o vor permite condițiile meteo.”

Șeful DSU a mai menționat că din fericire, până la această oră, nu există persoane rănite sau dispărute.

De asemenea, Raed Arafat lansează un apel către populație să se informeze din surse oficiale și să nu creadă anumite postări apărute pe rețelele de socializare care minimalizează efectele meteo și care contestă măsurile luate de autorități în contextul codurilor de ploi.

„Există o postare virală pe Facebook care critică măsurile autorităților și susține că, de fapt, nu ar fi nicio problemă. Rugămintea noastră către populație este ca oamenii să se informeze doar din site-urile oficiale și să urmărească recomandările autorităților, pentru că situațiile grave pot apărea în orice moment”.

Codul portocaliu se poate transforma în Cod roșu, dacă situația se agravează

Arafat a mai atras atenția că avertizările de Cod portocaliu se pot transforma în Cod roșu dacă situația se agravează.

„Și codul portocaliu reprezintă un risc — diferă doar cantitățile de apă, asta este diferența față de codul roșu. Dar este periculos și poate fi actualizat prin avertizări nowcasting. Trebuie luat în serios”, a conchis șeful DSU.

Avertizarea cod roșu de ploi este în vigoare până astăzi, la ora 15:00. Codul portocaliu este în vigoare până la ora 23:00.

