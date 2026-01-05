Arafat, recomandare pentru dializații din Hunedoara. Să accepte internarea

Raed Arafat a spus luni că au fost probleme în județul Hunedoara unde serviciile private care aveau contracte pentru transportul pacienților la dializă nu au putut ajunge la unii dintre aceștia, „din cauza neadaptării mașinilor”.

Șeful DSU spune că situția a fost rezolvată cu mijloace ale ISU.

Arafat recomandă ca persoanele care au fost scoase din zone greu accesibile și care necesită dializă să rămână internate până după rezolvarea problemei accesului „ca să nu revenim din nou peste două zile ca să îi recuperăm cu greu”.

El le-a cerut medicilor să explice situația și pacienților să accepte internarea.