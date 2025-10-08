Prima pagină » Social » Constanţa: Localitatea Siliştea este izolată din cauza inundaţiilor / Pompierii intervin pentru evacuare

Constanţa: Localitatea Siliştea este izolată din cauza inundaţiilor / Pompierii intervin pentru evacuare

Localitatea Siliştea din judeţul Constanţa este izolată, miercuri, din cauza inundaţiilor care au afectat drumurile, transmite ISU Constanţa.
Cosmin Pirv
08 oct. 2025, 12:14, Social

UPDATE

Din localitatea Siliștea, echipajele ISU au evacuat șase persoane – doi copii și patru adulți, care s-au adăpostit la vecini și rude, anunță pompierii.

Știrea inițială:

Din cauza acumulării de apă şi urmare a revărsării unui canal colector, localitatea Siliştea este momentan izolată.

ISU Constanţa anunţă că traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman este blocat, iar Drumul Comunal 61, care face legătura între Seimeni şi Siliştea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliştea este momentan izolată.

Nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată, transmit pompierii.

Se intervine pentru evacuarea apei cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, având în dotare accesorii specifice, o autospecială de transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o şenilată.

Judeţul Constanţa este sub avertizare Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente până miercuri la ora 15.00.