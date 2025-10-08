Constanța: O mașină a fost luată de viitură. O persoană a rămas blocată pe capotă

UPDATE 09:26

Persoana a fost salvată, este conștientă și cooperantă, prezintă o stare ușor hipotermică. Persoana va fi evaluată de către personalul medical alocat la caz.

Accesul cu autospecialele s-a realizat cu dificultate, întrucât autoturismul luat de viitură se afla pe un câmp inundat.

Pentru ajungerea la locul în care se afla persoana, salvatorii au ajuns pe jos în vederea recuperării acesteia în siguranță.

Știrea inițială:

O persoană a rămas blocată pe capota unui autoturism luat de viitură între localitățile Țepeș Vodă și N. Bălcescu, potrivit ISU Constanța.

„În timpul deplasării către acest caz, echipajele de intervenție au salvat alte două persoane surprinse de ape, aflate pe plafonul unei mașini. După finalizarea misiunii, forțele continuă deplasarea spre primul apelant”, potrivit ISU Constanța.

Fenomenele meteo extreme din ultimele ore au provocat efecte semnificative în 42 de localități din 16 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.

Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București se află sub avertizare Cod roșu. ANM avertiza că va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.