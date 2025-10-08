Ploile au blocat canalizările în judeţul Constanţa. 104 reclamaţii la RAJA

„Din noaptea de 7 octombrie 2025, ora 21.00, şi până în prezent, la Dispeceratul RAJA s-au înregistrat 104 reclamaţii din judeţul Constanţa, toate vizând canalizări pluviale înfundate, unele rezolvate, altele aflate în curs de rezolvare”, a transmis RAJA Constanţa.

În localitatea Tătaru, este afectată alimentarea cu apă din cauza unei avarii apărute la reţeaua de alimentare cu energie electrică (PPC).

„Sistemul va fi repornit imediat ce furnizorul de energie va restabili tensiunea electrică”.

În judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti plouă torenţial şi abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80…100 şi izolat 120…140 l/mp, aici fiind avertizare cod roşu de ploi până miercuri la ora 15.00.