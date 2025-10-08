Prima pagină » Social » Sediul Direcția Finanțelor Publice Ialomița, inundat în urma ploilor abundente

Sediul Direcția Finanțelor Publice Ialomița, inundat în urma ploilor abundente

Fenomenele meteorologice generate de codul roșu au afectat grav municipiul Slobozia, inclusiv sediul Direcției Finanțelor Publice Ialomița, unde pompierii au intervenit pentru evacuarea apei acumulată.
Sediul Direcția Finanțelor Publice Ialomița, inundat în urma ploilor abundente
Sursa foto: ISU Ialomița
Gabriel Pecheanu
08 oct. 2025, 11:25, Social

Ploile abundente care au cuprins județul Ialomița au provocat inundații în municipiul Slobozia și în localitatea Fetești, afectând gospodării, străzi, subsoluri de bloc și clădiri publice.

Echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au degajat un copac căzut pe carosabil în Slobozia și au evacuat apa din 12 gospodării, trei subsoluri de bloc, două scări de bloc și șase străzi din municipiu.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din subsolul sediului Direcției Finanțelor Publice Ialomița, unde acumulările de apă au afectat activitatea instituției.

Autoritățile recomandă locuitorilor să evite deplasările în zonele afectate și să respecte indicațiile echipelor de intervenție pentru prevenirea unor incidente suplimentare.