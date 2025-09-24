Proiect de lege: Prețul apei îmbuteliate, plafonat la 3 lei în aeroporturile din România. Măsuri și pentru gări și stațiile de metrou

Mai mulți parlamentari USR propun, printr-o inițiativă legislativă, ca apa îmbuteliată în recipiente de 0,5l și vândută în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori să aibă un preț plafonat de 3 lei.

În această situație ar intra aeroporturile din România, gările, autogările, stațiile de metrou, porturile, benzinăriile și stații de servicii de pe autostrăzi.

„De la introducerea regulilor de securitate privind lichidele, aerosolii şi gelurile, în vara anului 2006, pasagerii sunt obligaţi să predea sticlele cu apă la punctele de control de securitate din zona aeroportuară, fiind nevoiţi apoi să achiziţioneze apă la preţuri de trei-patru ori mai mari decât cele din comerţul obişnuit”, se arată în expunerea de motive la inițiativa legislativă.

Prețul propus include toate taxele, inclusiv TVA, și trebuie afișat clar la raft.

Reglementări similare în alte țări europene

O eventuală decizie în acest sens în România nu ar reprezenta o premieră în spațiul Uniunii Europene. Grecia și Cipru au obligat operatorii economici din aeroporturi, gări, porturi şi alte locaţii similare să comercializeze apa la un preţ maxim reglementat – în prezent, 0,60 euro. De asemenea, autoritatea aeroportuară din Spania (Aena) a impus un preţ maxim de 1 euro pentru sticla de apă în toate aeroporturile pe care le administrează.

În plus, în expunerea de motive se menționează faptul că Asociaţia europeană a operatorilor de aeroporturi a adoptat în anul 2016 o recomandare ca aeroporturile europene să perceapă un preţ maxim de 1 euro pentru 500 ml de apă.

În România, spun inițiatorii proiectului, acest lucru nu este respectat de niciun aeroport.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor fi efectuate de către personalul împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, se mai arată în proiectul de lege.