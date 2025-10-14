Şcoala online după ce Garda de Mediu a sistat alimentarea cu apă. Se întâmplă în Dolj

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coşoveni a decis ca activităţile didactice să se desfăşoare în sistem online până la remedierea situaţiei şi reluarea alimentării cu apă potabilă, deoarece unitatea de învăţământ nu mai poate asigura condiţiile igienico-sanitare şi nici încălzirea necesară desfăşurării cursurilor cu prezenţă fizică.

Comisarii Gărzii de Mediu – Comisariatul Judeţean Dolj au făcut un control comun împreună cu reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu la Staţia de epurare din comuna Coşoveni, ca urmare a unei sesizări.

În urma inspecţiei, comisarii Gărzii de Mediu Dolj au stabilit că activitatea de captare, tratare şi distribuţie apă a Serviciului de Alimentare cu Apă nu este reglementată din punct de vedere al mediului şi nu deţine autorizaţie de mediu valabilă. În plus, o conductă de canalizare descărca apă dintr-o sursă neidentificată.

Serviciul Public de Alimentare a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului cu o amendă de 30.000 de lei şi sancţiune complementară de sistare a activităţii Serviciului de alimentare cu apă.

Primăria Coşoveni precizează însă că măsura de sistare temporară a furnizării apei a fost dispusă ca măsură de precauţie până la finalizarea tuturor verificărilor, nu în urma constatării unor neconformităţi sanitare.

Autorităţile locale au subliniat că au fost informate despre existenţa mai multor cazuri de hepatită în rândul copiilor din comună, context în care apa reprezintă un element esenţial pentru menţinerea igienei şi prevenirea răspândirii îmbolnăvirilor.

Administraţia locală a asigurat că se implică activ pentru soluţionarea acestei situaţii şi pentru reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea tuturor normelor legale şi sanitare.

Conform TVR Craiova, în judeţul Dolj au fost confirmate mai multe focare de hepatita A. Coşoveniul avea mai multe cazuri.