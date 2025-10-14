Un bărbat care a participat la jaful de 10 milioane lei de la Poșta Timișoara, prins în Italia

IPJ Timiș anunță că marți dimineața autoritățile italiene au arestat un cetățean român, de 37 de ani, urmărit internațional în baza unui mandat de arestare preventivă emis de autoritățile judiciare din România pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave.

Acesta este cercetat pentru sustragerea a 10 milioane de lei din incinta unui oficiu poștal din municipiul Timișoara. Bărbatul se ascundea într-un apartament din localitatea Pavia, unde utiliza documente false pentru legitimare.

Un bărbat de 36 de ani a fost reținut la sfârșitul lunii mai pentru 24 de ore, după ce polițiștii au oprit o autoutilitară în care se aflau 16 saci cu bani. Este vorba de aproape 10 milioane de lei, care ar fi fost furați din sediul central al Poștei Române din Timișoara.

Potrivit IPJ Timiș, polițiștii au observat pe o stradă din Timișoara un autovehicul care, la vederea echipajului de poliție, ar fi efectuat un viraj brusc și nejustificat către dreapta.

Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii, reușind să o blocheze pe o altă stradă. În momentul opririi, din autoutilitară au coborât doi bărbați, care au încercat să fugă de la fața locului.

În urma intervenției polițiștilor, șoferul, un bărbat de 36 de ani, a fost prins, imobilizat și încătușat.

În urma verificărilor făcute în baza de date, a rezultat faptul că plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculului, eliberate de autoritățile franceze, aparțineau unui alt autoturism.

În interiorul autoutilitarei au fost descoperiți 16 saci de culoare albă conținând sume considerabile de bani.

„Investigațiile ulterioare au confirmat faptul că banii ar proveni dintr-un furt comis la sediul central al Poștei Române din Timișoara, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 10 milioane de lei”, transmit polițiștii.