Aproape 15 milioane de români, racordați la sistemul public de alimentare cu apă

În anul 2024 populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14.782.059 persoane, reprezentând 77,6% din populația rezidentă a României, cu 76.578 persoane mai mult decât în anul 2023. Creșterea a fost determinată de racordarea populației la rețelele de alimentare cu apă nou construite.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2024, ponderea cea mai mare a populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (97,9%), urmată de regiunea Sud-Est (89,8%).

Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (53,6%), urmată de regiunea Sud-Muntenia (70,7%).

Populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2024

În anul 2024 volumul de apă distribuită a fost de 3.053.260,6 mii m3, cu circa 914.538 mii m3 mai mult decât în anul 2023. Creșterea cea mai importantă s-a înregistrat în agricultură, volumul de apă distribuită fiind cu 660.617 mii m3 mai mare.

Cele mai mari cantități de apă distribuită s-au înregistrat în bazinele hidrografice Buzău-Ialomița (30,8%), respectiv Argeș-Vedea (18,6%).