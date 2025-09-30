Prima pagină » Social » Aproape 15 milioane de români, racordați la sistemul public de alimentare cu apă

Aproape 15 milioane de români, racordați la sistemul public de alimentare cu apă

Populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a reprezentat 77,6% din populația rezidentă a României în anul 2024, respectiv 14.782.059 de persoane, transmite, marți, Institutul Național de Statistică (INS).
Sursa: Pixabay
Laura Buciu
30 sept. 2025, 09:43, Economic

În anul 2024 populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14.782.059 persoane, reprezentând 77,6% din populația rezidentă a României, cu 76.578 persoane mai mult decât în anul 2023. Creșterea a fost determinată de racordarea populației la rețelele de alimentare cu apă nou construite.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2024, ponderea cea mai mare a populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (97,9%), urmată de regiunea Sud-Est (89,8%).

Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (53,6%), urmată de regiunea Sud-Muntenia (70,7%).

Populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2024

În anul 2024 volumul de apă distribuită a fost de 3.053.260,6 mii m3, cu circa 914.538 mii m3 mai mult decât în anul 2023. Creșterea cea mai importantă s-a înregistrat în agricultură, volumul de apă distribuită fiind cu 660.617 mii m3 mai mare.

Cele mai mari cantități de apă distribuită s-au înregistrat în bazinele hidrografice Buzău-Ialomița (30,8%), respectiv Argeș-Vedea (18,6%).

 