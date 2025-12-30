Iluminatul public din București, modernizat cu o finanțare de aproape 120 de milioane de lei de la AFM

Suma totală se ridică la 119,6 milioane de lei și este destinată finanțării a două proiecte, fiecare în valoare de 59,8 milioane de lei, fonduri nerambursabile care vor fi folosite pentru înlocuirea a 18.135 de corpuri de iluminat cu lămpi LED.

AFM a publicat marți listele cu proiectele aprobate, iar Primăria Municipiului București este beneficiarul celei mai mari finanțări acordate în acest program.

Potrivit Primăriei Capitalei, în perioada următoare vor fi semnate contractele de finanțare, iar în anul 2026, după aprobarea bugetului, vor fi organizate licitațiile pentru achiziționarea noilor lămpi.

În prezent, pe străzile Capitalei sunt peste 120.000 de corpuri de iluminat, multe dintre acestea fiind lămpi cu vapori de sodiu, unele mai vechi de șapte ani, care și-au depășit durata de viață și sunt ineficiente energetic.

„Sistemul de iluminat este, în prezent, învechit și energofag”, precizează Primăria într-o postare pe Facebook.

Noile lămpi LED vor fi dotate cu sisteme de telegestiune, vor avea o durată de viață mai mare și vor asigura o vizibilitate mai bună, contribuind la siguranța cetățenilor și a traficului.

De asemenea, implementarea noii tehnologii va reduce costurile de mentenanță și impactul asupra mediului, iar consumul de energie va scădea cu peste 55%, ceea ce va genera economii la bugetul orașului.