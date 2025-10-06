Ministrul Mediului: Șapte din zece hidrocentrale strategice au acordul de mediu

Din cele zece hidrocentrale aflate în arii naturale protejate sau declarate strategice pentru România, șase au primit acordul de mediu înainte de mandatul actual al ministrului, al șaptelea este pus în transparență publică și va primi imediat acordul după finalizarea acestei etape, iar alte trei hidrocentrale mai așteaptă avizele, a declarat, luni seara, ministra la TVR Info.

„Nu ne ajută pe niciunul dintre noi să dăm aceste acorduri de mediu, cum a fost dat, de exemplu, la Surduc, pe jumătate din lucrări, și în câteva luni de zile să fie contestat și să piardă în instanță, să fie desființat ca ilegal acel acord”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul a subliniat că preferă să facă analize obiective pentru ca toate proiectele aprobate să fie cu adevărat utile, în loc să semneze acorduri care pot fi anulate în instanță la scurt timp.

„Eu nu vreau să fiu ministerul sau ministrul care își pune poze pe Facebook, se laudă cu ceva care este atât de șubred, încât în câteva luni de zile se anulează”, a explicat Buzoianu.

Ministrul a atras atenția asupra unui aspect tehnic major

Toate debitele de apă luate în considerare în studiile pentru hidrocentrale sunt raportate la medii din ultimii 30 de ani, conform legislației actuale, deși realitatea de pe teren arată că nivelurile apei au scăzut dramatic în ultimii ani.

„Este exemplul clasic de la Surduc în care, mergând acolo pe teren, oamenii ne-au explicat că de unde apa era până peste genunchi, acum câțiva ani de zile, astăzi nu le mai ajunge nici la gleznă”, a spus ministrul.

Diana Buzoianu a precizat că în cele trei luni de mandat a reușit deja să dea un acord de mediu din cele patru care erau în așteptare și a respins acuzațiile că ar bloca proiectele.

„A-ți pune întrebări concrete pe cifre nu înseamnă blocaj, înseamnă un minim respect pentru oamenii de acolo”, a declarat ministrul Mediului, subliniind că locuitorii din zona Surduc, de exemplu, și-au exprimat teama că nu vor mai avea apă pentru animale sau pentru agricultură.

Ministrul a mai precizat că hidrocentralele în discuție ar necesita, conform studiilor de fezabilitate, între 26 și 36 de luni pentru finalizare, iar unul dintre baraje, Cornetul Avrig, este abia la 1% din execuție, astfel încât aceste proiecte nu vor ajuta nici în acest an, nici în următorii trei ani.