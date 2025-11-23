Inundație pe Valea Oltului: pompierii au intervenit ore în șir

Traficul pe Drumul Național 7, în zona localității Câineni – punctul Balta Verde din județul Vâlcea, a fost afectat de o puternică inundație. Apa a acoperit carosabilul și a pătruns în curtea unui operator economic.

Alarmarea pompierilor vâlceni a avut loc în jurul orei 23.28, potrivit ISU Vâlcea. Mai multe echipaje din cadrul Detașamentului Râmnicu Vâlcea și stației Brezoi au fost mobilizate progresiv la intervenție.

Trei ore de intervenție

La fața locului au fost trimise patru autospeciale de intervenție, echipate cu trei motopompe remorcabile și patru motopompe transportabile, folosite pentru evacuarea rapidă a apei. Apa acumulată pe șosea a acoperit o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. Adâncimea acesteia a ajuns la 30–40 de centimetri, inundând o bandă de circulație.

În incinta firmei afectate, suprafața inundată a depășit 100 de metri pătrați.

Pompierii au lucrat aproape trei ore pentru evacuarea apei, reușind în final să restabilească circulația în condiții normale și să reducă riscurile pentru zona economică din apropiere. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.