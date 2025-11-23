Un microbuz cu 18 pasageri la bord, din Republica Moldova, a luat foc în Bacău

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, un microbuz de transport persoane, în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova, a luat foc în mers.

Incendiul s-a produs pe DN 11A Adjud- Bârlad, între localitățile Huruiești și Homocea, din județul Bacău.

Toți pasagerii au reușit să iasă din microbuz la timp, fără a suferi leziuni.

În prezent se acționează pentru lichidarea incendiului.

Traficul rutier este restricționat pe sensul de mers spre Bârlad, circulându-se alternativ pe celălalt fir.