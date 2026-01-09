Prima pagină » Social » Încă o săptămână cu ger. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Încă o săptămână cu ger. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Urmează încă o săptămână cu temperaturi mai mici decât cele normale, spun meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
Încă o săptămână cu ger. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Laura Buciu
09 ian. 2026, 08:13, Social

12 – 19 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

19 – 26 ianuarie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în zonele montane și local în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

26 ianuarie – 2 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi local deficitare în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

2 – 9 februarie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene: „Nu va fi ușor, Nicușor. Somn ușor”
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
Un bărbat din București s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament cu trei camere în Colentina. Oficialii dau vina pe oameni că s-au grăbit să plătească
Libertatea
4 zodii care se vor îmbogăți în 2026. Experții în astrologie nominalizează nativii care se vor umple de bani anul acesta
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor