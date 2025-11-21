Cătălin Drulă despre „cumnata” numită secretar de stat: Este o relație de rudenie prin alianță care nu mai există

El a spus că relațiile de familie, oricum îndepărtate nu mai există, iar informația cu privire la gradul de rudenie ar fi fost furnizată de PNL.

„Asta a fost vânturată de PNL. Inclusiv ieri, transmisă, din păcate și din presă, unii au preluat-o pe nemestecate. Inventaseră acolo o relație de rudenie care nu există. E vorba de Alina Gârbea. Este un profesionist în instituții europene. Este o relație de rudenie prin alianță care nu mai există. Adică este fosta soție a fratelui partenerei mele. Și cariera dumneaei politică nu are nicio legătură cu mine”, a spus Cătălin Drulă.

El a mai spus că nu are nicio legătură cu numirea ei, numirea fiind făcută din vară de USR.