Cătălin Drulă face apel la mobilizare: E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile parțiale pentru Primăria Municipiului București, a făcut un apel la mobilizare îndemnând bucureștenii să iasă la vot.
Sursa: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
07 dec. 2025, 17:39, Politic

Cătălin Drulă a mulțumit alegătorilor pentru mobilizare și a subliniat importanța fiecărui vot. 

„Valul de seară. Știu că veniți de pe drumuri, după un weekend, și mulți v-ați planificat votul în a doua parte a zilei”, a transmis candidatul USR, printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

„E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice. Mergeți și votați cu încredere, cu toată inima”, a îndemnat Drulă. 

Numărul bucureștenilor care au votat până la ora 17.10 a ajuns la 25%, potrivit datelor oficiale cu privire la prezența la urne, votând peste 450.000 de alegători. 

Duminică, în București au loc alegerile parțiale pentru alegerea Primarului General, după ce fostul primar, Nicușor Dan a fost ales președintele României. 

