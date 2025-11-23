Patru turiști care au vrut să ajungă la Chilia lui Arsenie Boca au rămas blocați pe drumul forestier

Jandarmii montani de la Postul Sâmbăta, județul Brașov, aflați în patrulare pe traseele montane din zona stațiunii, au întâlnit, sâmbătă seara, pe un drum forestier, un grup de patru persoane rămase blocate cu mașina într-o zonă cu noroi și foarte mult mâl.

Cu ajutorul autospecialei de teren, jandarmii au reușit extragerea vehiculului din zona unde era blocat și i-au putut aduce pe turiști în siguranță în stațiune.

Cei patru turiști intenționau să ajungă la Chilia Părintelui Arsenie Boca, un traseu nepracticabil cu mașina și foarte dificil de parcurs pedestru în condițiile meteo din această perioadă a anului.

Jandarmii montani le recomandă turiștilor să se informeze înainte de a porni pe vreun traseu, pentru că sunt tot mai mulți care aleg trasee fără să fie pregătiți.