Prima pagină » Social » UPDATE: Trei tineri spulberați de o mașină pe un drum din Cluj

Trei tineri au fost răniți grav, sâmbătă seara, după ce o mașină i-a lovit în timp ce mergeau pe marginea DN 1, în Poieni, județul Cluj. Traficul rutier este blocat la ora transmiterii știrii.
Alexandra-Valentina Dumitru
22 nov. 2025, 20:04, Social

UPDATE 20:51

Șoferul era băut

Potrivit Poliției Cluj, în accidentul rutier din localitatea Poieni au fost implicate două mașini.

Conform primelor cercetări, un bărbat de 38 de ani care se afla la volanul unui autovehicul, a acroșat trei pietoni cu vârste cuprinse între 17 și 22 de ani, care traversau drumul public pe trecerea pentru pietoni.

În urma evenimentului, un pieton a fost proiectat într-un alt vehicul, care circula din sensul opus.

Accidentul s-a soldat cu rănirea pietonilor, care au fost transportați la unitatea medicală.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0.33 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Se fac cercetări pentru stabilirea circumstanțelor producerii evenimentului rutier.

Știre inițială:

Trei pietoni au fost loviți de un autoturism în localitatea Poieni, județul Cluj, în timp ce echipajele de intervenție erau deja mobilizate la un alt accident produs cu puțin timp înainte în Bologa.

În urma impactului din Poieni, două femei și un bărbat, cu vârste cuprinse între 17 și 22 de ani, au fost răniți.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că traficul pe DN 1 Huedin-Negreni este blocat temporar pentru efectuarea cercetărilor care trebuie să stabilească împrejurările în care cei trei pietoni au fost acroșați.

La fața locului intervin echipaje medicale și o autospecială de intervenție, iar victimele primesc îngrijiri și vor fi transportate la spital.