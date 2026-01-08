Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru accidentul din 2019

UPDATE

Daniel Chițoiu s-a predat la poliție și va fi dus la penitenciar pentru a-și ispăși pedeapsa, potrivit informațiilor G4Media.

Știrea inițială

Curtea de Apel Pitești a decis joi condamnarea definitivă a fostului ministru Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața.

Instanța a majorat pedeapsa de la 3 ani, cât fusese stabilită inițial de Judecătoria Pitești, la 4 ani de închisoare, conform G4Media.

Procurorii au început urmărirea penală împotriva lui Daniel Chițoiu în ianuarie 2020, la câteva săptămâni după accident. În acel eveniment tragic, un bărbat de 82 de ani și soția acestuia au murit, iar o altă persoană a fost rănită, după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit de mașina fostului ministru, care, potrivit primelor date, ar fi intrat pe contrasens.

La momentul punerii sub acuzare, Daniel Chițoiu a refuzat să facă declarații în fața anchetatorilor și a negat că ar fi vorbit la telefon în timpul accidentului.

Fostul ministru a fost trimis în judecată în august 2020.