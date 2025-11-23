Bebeluș de 3 luni rănit într-un accident rutier în Târgu Neamț

Potrivit Poliției Neamț, accidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei 20.40, după ce o tânără, în vârstă de 26 de ani, din Vânători-Neamț, nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare. Mașina condusă de tânără a lovit un autoturism condus de un tânăr de 18 ani, din Petricani, care se afla depășire.

În urma accidentului, cei doi șoferi au fost răniți, precum și un bebeluș în vârstă de 3 luni.

Ambii șoferi au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

În cauză, continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.