Intervenții masive pe drumurile din Oltenia. Carosabil curat, dar ceață sub 50 metri

Echipele DRDP Craiova au acționat pe rețeaua de drumuri naționale din Oltenia cu 49 de autoutilaje și 54,5 tone de material antiderapant.
Andreea Tobias
07 ian. 2026, 09:17, Social

Intervențiile au avut loc în intervalul 6 ianuarie, ora 17:00 – 7 ianuarie, ora 06:00, pe sectoare de drum din județele Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, precum și pe DEx12.

Starea drumurilor

Carosabilul este curat și umed pe toate sectoarele de drum din administrare.

Condiții meteorologice

Se semnalează ploaie slabă în Mehedinți și Vâlcea, lapoviță și ninsoare în Gorj.

Ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, în Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt.

Vântul este moderat la Rânca (22 km/h), în rest calm. Temperaturile sunt cuprinse între 0°C și 4°C, în funcție de zonă.

Recomandări pentru șoferi

DRDP Craiova le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și vizibilitate și să se informeze înainte de plecare.

