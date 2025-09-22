Primar din Botoșani, sub control judiciar: Este acuzat de luare de mită dintr-un contract de modernizare a drumurilor

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile față de Claudiu Daniel Chelariu, primarul comunei Mihălășeni, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (4 acte materiale).

„În perioada aprilie 2024 – 2 aprilie 2025, în calitatea menționată, inculpatul Chelariu Claudiu Daniel ar fi pretins, cu titlu de mită, de la un administrator de societate comercială, în repetate rânduri, suma de 550.000 de lei, din care ar fi primit 500.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea plăților aferente unui contract de modernizare de drumuri. Banii ar fi fost primiți prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia inculpatului”, arată DNA.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, primarul trebuie să respecte mai multe obligații între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze în sediul primăriei comunei Mihălășeni și să nu exercite desfășoare/exercite funcția în exercitarea căreia a săvârșit fapta, respectiv cea de primar al comunei Mihălășeni.

În cauză s-a dispus sechestru asigurător în limita sumei de 500.000 lei asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului. Acestuia i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.