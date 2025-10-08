Ghinea, ironic după codul roşu: Cod Roşu de Gigel Viteazu. Operaţiune de imagine pentru primarul USL

Senatorul Cristian Ghinea (USR) a lansat miercuri un atac ironic la adresa autorităţilor şi a coaliţiei PSD–PNL, pe fondul avertizărilor meteo de cod roşu care au vizat Bucureştiul, susţinând că întreaga mobilizare ar fi avut scop politic.

Într-o postare publicată pe reţelele de socializare, Ghinea a scris că „adevăratele aplicaţii meteo” arătau de zile bune că furtuna se va domoli, însă „statul profund” ar fi declanşat o „operaţiune de imagine” pentru un candidat susţinut de USL la Primăria Capitalei.

„Adevărul e că aplicaţiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potoleşte furtuna. Dar statul profund pornise operaţiunea de «hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti». Şi i-au presat pe toţi din stat pe decizie, cu sloganul: «îţi asumi tu dacă totuşi e rău?»”, a scris Ghinea.

Fostul ministru a ironizat prezenţa „băiatului cu freză fixă” — aluzie la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu— la toate televiziunile în timpul avertizării meteo: „Aşa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD şi aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut”.

Ghinea a mai adăugat, într-un ton critic, că strategia politică a coaliţiei a avut efecte directe asupra oamenilor: „Ştiu că pare absurd, dar e adevărat, de asta au stat copiii acasă. Eu nu vorbesc fără info. Remember că aici aţi citit prima dată de multe aberaţii USL, când pe TV-uri rula tot regimul hibrid full speed”.