Bujduveanu, replică pentru Ghinea: Nu comentez declaraţiile celor care n-au fost implicaţi

„În primul rând nu comentez declaraţiile celor care nu au fost implicaţi în asemenea activităţi masive (…). Noi puteam fi ca Slobozia. Echipele de la Apa Nova, de la Poliţie, de la ISU au stat peste noapte şi au muncit ca străzile muncipiului Bucureşti să fie curate şi este pentru prima dată când avem o prevenţie serioasă şi cred că este şi un exerciţiu foarte bun, cred că ne vom mai aştepta evenimente meteo considerabile. Raportat la ce spun unii şi ce spun alţii, că grija unui primar şi grija noastră şi a mea trebuie să fie ca niciun bucureştean, niciun om să nu păţească ceva în asemenea evenimente”, a spus Bujduveanu la Digi24.

El susţine că nu este nevoie de o tragedie ca mai apoi să se alarmeze tot statul.

Primarul spune că, dacă s-ar fi ajuns la 150 litri pe metru pătrat, ar fi fost paralizat tot Bucureştiul, inclusiv administraţia şi firmele

„E mai bine să gândeşti şi să acţionezi înainte, decât să reacţionezi după şi, doamne Fereste, dacă ar fi fost vreo tragedie, să fi văzut pe domnii care astăzi reclamă că uite că ne-am speriat sau că am reacţionat, cum ar fi reacţionat după? Ce ar fi spus? Primăria nu şi-a făcut treaba”, a mai spus Bujduveanu.

„Dacă sunt oameni care se pretind a fi politicieni şi pe seama unei tragedii vor să, sau pe seama unui potenţial risc vor să crească în sondaje sau să facă anumite evenimente, eu îi invit să se apuce de treabă în administraţie, nu să stea pe bară şi să vedem dacă au ceea ce le trebuie ca să gestioneze asemenea situaţii de criză”, a adăugat primarul.

Senatorul USR Cristian Ghinea ironizează modul în care autorităţile au gestionat avertizarea meteo din Capitală, acuzând o „operaţiune mediatică orchestrată de statul profund” pentru promovarea unui candidat susţinut de PSD şi PNL.

Senatorul Cristian Ghinea (USR) a lansat miercuri un atac ironic la adresa autorităţilor şi a coaliţiei PSD–PNL, pe fondul avertizărilor meteo de cod roşu care au vizat Bucureştiul, susţinând că întreaga mobilizare ar fi avut scop politic.

Într-o postare publicată pe reţelele de socializare, Ghinea a scris că „adevăratele aplicaţii meteo” arătau de zile bune că furtuna se va domoli, însă „statul profund” ar fi declanşat o „operaţiune de imagine” pentru un candidat susţinut de USL la Primăria Capitalei.

„Adevărul e că aplicaţiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potoleşte furtuna. Dar statul profund pornise operaţiunea de «hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti». Şi i-au presat pe toţi din stat pe decizie, cu sloganul: «îţi asumi tu dacă totuşi e rău?»”, a scris Ghinea.

Fostul ministru a ironizat prezenţa „băiatului cu freză fixă” — aluzie la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu— la toate televiziunile în timpul avertizării meteo: „Aşa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD şi aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut”.