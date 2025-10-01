Ucraina: Ploile torențiale din sud au făcut cel puțin 9 victime

Ploile abundente din regiunea Odessa din sudul Ucrainei au ucis cel puțin nouă persoane, inclusiv un copil, au anunțat miercuri salvatorii.

„Toată noaptea, salvatorii au ajutat la evacuarea persoanelor blocate de inundații, au eliberat mașini și au pompat apă din clădiri ”, au declarat serviciile de urgență pe Telegram, în timp ce primarul orașului Odesa, Ghenadi Trukhanov, a raportat peste noapte că echivalentul a două luni de precipitații normale a căzut asupra orașului în șapte ore.

„Niciun sistem de canalizare nu poate suporta o astfel de încărcătură ”, a adăugat el.