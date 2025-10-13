Trump o numește pe premierul italian Giorgia Meloni „frumoasă” la summitul de la Gaza

Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe premierul italian Giorgia Meloni „frumoasă” în timpul summitului de la Gaza care a avut loc luni în Egipt, recunoscând că riscă să fie acuzat de sexism pentru comentariile sale.

Trump a făcut remarcile în mijlocul unui discurs despre eforturile sale de pace pentru Orientul Mijlociu, referindu-se la lidera de extremă dreapta care stătea în spatele lui pe podium.

„Nu am voie să spun asta, pentru că, de obicei, dacă o spui, este sfârșitul carierei tale politice – este o tânără frumoasă”, a spus Trump.

„Dacă folosești cuvântul „frumoasă” în Statele Unite pentru a descrie o femeie, este sfârșitul carierei tale politice, dar voi risca”.

„O politiciană de mare succes”

Întorcându-se către Meloni, în vârstă de 48 de ani, Trump a adăugat: „Nu te deranjează să fii numită frumoasă, nu-i așa? Pentru că ești”.

Reacția imediată a Giorgiei Meloni nu a putut fi văzută, deoarece Trump stătea cu spatele între ea și camere, conform AFP.

Trump a continuat să o numească pe Meloni, o aliată ideologică în ceea ce privește imigrația și problemele culturale, „incredibilă” și „o politiciană de mare succes” care este „respectată cu adevărat în Italia”.

Meloni a fost singura femeie dintre cei aproximativ 30 de lideri adunați pe scenă pentru summit, unde au semnat o declarație prin care se angajează să contribuie la promovarea păcii în Gaza.

Trump a fost criticat anterior pentru remarci sexiste, iar în septembrie o curte de apel din SUA a confirmat pedeapsa de 83,3 milioane de dolari impusă lui Trump pentru defăimarea autoarei E. Jean Carroll, pe care a fost găsit vinovat că a agresat-o sexual.