Primele imagini cu ostaticii israelieni eliberați după doi ani de captivitate în Gaza

Potrivit armatei israeliene, cei eliberați sunt Matan Angrest, frații Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dala.

Aceștia au fost preluați de Crucea Roșie și escortați de forțe speciale israeliene, după 738 de zile de captivitate în Fâșia Gaza.

La bază, ostaticii trec printr-o evaluare medicală și psihologică inițială, urmând ca apoi să se reîntâlnească cu familiile lor.

Eliberarea lor face parte dintr-un acord mai amplu, care prevede predarea a 20 de ostatici în total, după luni de negocieri internaționale.

Hamas trebuia să mai elibereze 13 ostatici rămași în viață din sudul Fâșiei Gaza.

Corpurile a 28 de ostatici decedați urmează să fie transferate în Israel mai târziu în cursul zilei.