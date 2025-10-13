Hamas a început eliberarea ostaticilor israelieni. Israel va elibera aproape 2.000 de palestinieni / Trump: „Războiul s-a încheiat”

UPDATE 08:50 Israel confirmă predarea a șapte ostatici

Armata israeliană a anunțat că Crucea Roșie a informat autoritățile militare că, în urmă cu scurt timp, a preluat șapte ostatici de la Hamas, în orașul Gaza.

Cei șapte sunt identificați drept Matan Angrest, frații Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dalal.

Crucea Roșie îi transportă acum către trupele IDF aflate în interiorul Fâșiei Gaza, de unde vor fi escortați în afara teritoriului, la o bază militară situată lângă Re’im, unde vor fi supuși unei evaluări fizice și psihologice inițiale și se vor întâlni cu familiile lor.

Ceilalți 13 ostatici rămași în viață urmează să fie eliberați mai târziu astăzi, din alte zone ale Fâșiei Gaza.

UPDATE 08:30 Zeci de mii de oameni sărbătoresc la Tel Aviv eliberarea ostaticilor

Zeci de mii de oameni s-au adunat în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, izbucnind de bucurie după ce un organizator al evenimentului a anunțat: „Ostaticii se află în mâinile armatei israeliene”.

Până în acest moment, armata israeliană nu a emis un anunț oficial care să confirme primirea ostaticilor.

Potrivit Al Jazeera, a doua etapă a eliberării ostaticilor în viață urmează să aibă loc la ora 10:00, în sudul Fâșiei Gaza.

Oamenii, mulți îmbrățișându-se, cântând și fluturând steaguri, urmăresc pe un ecran uriaș transmisiunea în direct despre eliberare.

UPDATE 08:10 Șapte ostatici ar fi fost predați Crucii Roșii

Presa israeliană relatează că șapte ostatici au fost transferați Crucii Roșii în Gaza. Anunțul, făcut în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, a fost întâmpinat cu aplauze puternice.

Potrivit relatărilor, printre cei eliberați se numără Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor și Guy Gilboa-Dallal.

Canalul Al-Araby din Qatar a transmis că aripa militară a Hamas transferă în prezent ostaticii israelieni către Crucea Roșie în orașul Gaza.

Armata israeliană (IDF) nu a oferit deocamdată un comentariu oficial.

UPDATE 07:50 Începe eliberarea celor 20 de ostatici israelieni

Presa israeliană a relatat că eliberarea ostaticilor este programată să înceapă din coridorul Netzarim, la ora 8:00, și să continue la ora 10:00, în zona Khan Younis din sudul Fâșiei Gaza.

Ulterior, urmează să fie predate trupurile celor 28 de ostatici decedați.

De asemenea, Israelul va elibera 1.700 de palestinieni reținuți în Gaza de la începutul războiului, împreună cu 22 de minori palestinieni și trupurile a 360 de combatanți.

Prizonierii ar urma să fie eliberați după ce ostaticii în viață vor ajunge pe teritoriul israelian.

UPDATE Hamas a publicat lista ostaticilor care urmează să fie eliberați

Agenția palestiniană de știri Shehab a anunțat că Hamas a făcut publice numele celor 20 de ostatici care urmează să fie eliberați astăzi.

Potrivit sursei citate, lista corespunde cu cea a celor 20 de persoane despre care se crede că sunt încă în viață, raportată anterior.

Lista ostaticilor:

Bar Kupershtein

Evyatar David

Yosef-Chaim Ohana

Segev Kalfon

Avinatan Or

Elkana Bohbot

Maxim Herkin

Nimrod Cohen

Matan Zangauker

David Cunio

Eitan Horn

Matan Angrest

Eitan Mor

Gali Berman

Ziv Berman

Omri Miran

Alon Ohel

Guy Gilboa-Dalal

Rom Braslabski

Ariel Konio

Știrea inițială: Hamas urmează să elibereze până la prânz ultimii ostatici israelieni, iar autoritățile de la Tel Aviv au anunțat că se așteaptă la revenirea primului grup în cursul dimineții.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Shosh Bedrosian, cei 20 de ostatici în viață vor fi eliberați împreună, urmând ca ulterior să fie predate trupurile celor 28 de persoane decedate.

Președintele american Donald Trump va fi primit luni cu onoruri în Parlamentul Israelului.

Trump a declarat că „războiul s-a încheiat”, adăugând că Orientul Mijlociu „se va normaliza” în urma acordului de pace.

În paralel, liderii mondiali se reunesc în Egipt pentru a discuta pașii următori către o soluție politică durabilă.

ONU a anunțat intensificarea livrărilor de ajutoare umanitare către Gaza, inclusiv introducerea de butelii de gaz de gătit pentru prima dată din luna martie, precum și creșterea transporturilor de alimente și medicamente.

Mii de palestinieni au început să se deplaseze din nou spre nordul Fâșiei Gaza, sperând că încetarea focului va marca sfârșitul definitiv al războiului.