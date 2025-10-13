Moment plin de emoții: ostaticul cu origini românești Guy Gilboa-Dalal a fost eliberat după 738 de zile de captivitate în Gaza

Guy, în vârstă de 24 de ani, a fost răpit pe 7 octombrie 2023 de la festivalul de muzică Nova, în timpul atacului lansat de Hamas asupra Israelului. În acea zi tragică, el a fost luat prizonier alături de prietenul său Evyatar David, în timp ce fratele său, Gal, a reușit să scape și a dus o luptă neobosită pentru eliberarea sa.

Potrivit ambasadei, bunicul lui Guy s-a născut la Iași, iar familia sa a păstrat mereu o legătură specială cu România. În decembrie 2023, tatăl și mătușa lui Guy au venit la București, alături de familia Doron Steinbrecher – cetățeancă română aflată și ea printre ostaticii Hamas – pentru a cere sprijinul autorităților române în eforturile de eliberare.

După mai bine de doi ani de captivitate, marcați de suferință și speranță, părinții lui Guy „pot, în sfârșit, să-l strângă din nou în brațe”, transmite Ambasada Israelului.

În mesajul publicat, diplomații israelieni au relatat și calvarul îndurat de tânăr în timpul detenției. Guy a suferit de deshidratare severă, a avut afazie temporară și și-a pierdut auzul la o ureche, însă acum se află în siguranță și poate începe „procesul de vindecare”.

„Suntem nespus de fericiți să te avem din nou acasă, Guy!”, se încheie mesajul ambasadei.

Toți ostaticii, eliberați astăzi

Toți ostaticii aflați încă în viață și deținuți de Hamas au fost predați Crucii Roșii, relatează presa israeliană.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială privind transferul din partea armatei israeliene (IDF) sau a Crucii Roșii.

Hamas urma să predea 13 ostatici aflați încă în viață din sudul Fâșiei Gaza.

Corpurile altor 28 de ostatici rămân în mâinile grupării teroriste, fiind planificat ca majoritatea acestora să fie transferați în Israel mai târziu în cursul zilei.

Lista ostaticilor: