Summitul privind Fâșia Gaza din Egipt are o nouă misiune: s-o convingă pe Giorgia Meloni să se lase de fumat / „Nu vreau să omor pe cineva”, a spus Meloni

O nouă problemă se conturează la summit-ul din Egipt, dintre liderii lumii: pe lângă viitorul Fâșiei Gaza, un alt obiectiv este la fel d eimportant, cel puțin pentru președintele Recep Tayyip Erdogan: fumatul lui Girogia Meloni.

Erdogan i-a spus lui Meloni, în timpul summit-ului din Egip privind problemele Fâșiei Gaza, că arată bine, dar că ar trebui să se lase de fumat. Auzindu-l, președintele francez Emmanuel Macron a replicat pe loc, râzând: „E o cauză pierdută”.

Erdogan a promis că va găsi o modalitate prin care s-o facă pe Meloni să renunțe la fumat, dar Meloni a zis că dacă s-ar întâmpla să nu mai fumeze, s-ar putea să omoare pe cineva.

„Arăți grozav, dar trebuie să te conving să te lași de fumat”, i-a spus Erdogan lui Meloni. „E imposibil”, a intervenit Macron, „Știu, știu, a interventi Meloni, adăugând în glumă că renunțarea la țigări s-ar putea s-o facă mai puțin sociabilă”.

„Nu vreau să omor pe cineva”, a spus Meloni.

Meloni a mărturisit într-un interviu că s-a apucat din nou de fumat după ce se lăsase timp de 13 ani.

Ea a recunoscut că fumatul a ajutat-o să lege relații cu alți politicieni, printre care și președintele tunisian Kais Saied.