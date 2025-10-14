Ministrul polonez de Externe afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc

Aflat marţi la Londra unde a prezentat o dronă iraniană Shahed-136, doborâtă în Ucraina, Sikorski a reiterat apelul de sprijinire a Ucrainei şi şi-a exprimat speranţa ca administraţia Trump să livreze rachete de croazieră Tomahawk.

Privind capabilităţile ofensive ale Federaţiei Ruse, şeful diplomaţiei de la Varşovia a afirmat că acestea ar putea „ajunge mult în Europa”, adăugând: „Ar trebui să fim pregătiţi să contracarăm acest lucru şi, prin urmare, cred că a nu construi capacităţi anti-drone ar fi iresponsabil”.

Ministrul polonez a menţionat incursiunile recente ale dronelor deasupra Poloniei şi ale avioanelor de luptă ruseşti peste Estonia, avertizând că fenomenul ar putea escalada.