Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe a afirmat că că Europa trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea unui atac rusesc şi a făcut apeluri privind realizarea unui „zid de drone” pe flancul estic, potrivit Reuters.
Ministrul polonez de Externe afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc
14 oct. 2025, 19:08, Știri externe

Aflat marţi la Londra unde a prezentat o dronă iraniană Shahed-136, doborâtă în Ucraina, Sikorski a reiterat apelul de sprijinire a Ucrainei şi şi-a exprimat speranţa ca administraţia Trump să livreze rachete de croazieră Tomahawk.

Privind capabilităţile ofensive ale Federaţiei Ruse, şeful diplomaţiei de la Varşovia a afirmat că acestea ar putea „ajunge mult în Europa”, adăugând: „Ar trebui să fim pregătiţi să contracarăm acest lucru şi, prin urmare, cred că a nu construi capacităţi anti-drone ar fi iresponsabil”.

Ministrul polonez a menţionat incursiunile recente ale dronelor deasupra Poloniei şi ale avioanelor de luptă ruseşti peste Estonia, avertizând că fenomenul ar putea escalada.