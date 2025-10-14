Prima pagină » Diverse » Ministrul polonez de Externe afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc

Ministrul polonez de Externe afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe a afirmat că că Europa trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea unui atac rusesc și a făcut apeluri privind realizarea unui „zid de drone” pe flancul estic, potrivit Reuters.
Ministrul polonez de Externe afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
14 oct. 2025, 19:18, Diverse

Aflat marți la Londra unde a prezentat o dronă iraniană Shahed-136, doborâtă în Ucraina, Sikorski a reiterat apelul de sprijinire a Ucrainei și și-a exprimat speranța ca administrația Trump să livreze rachete de croazieră Tomahawk.

Privind capabilitățile ofensive ale Federației Ruse, șeful diplomației de la Varșovia a afirmat că acestea ar putea „ajunge mult în Europa”, adăugând: „Ar trebui să fim pregătiți să contracarăm acest lucru și, prin urmare, cred că a nu construi capacități anti-drone ar fi iresponsabil”.

Ministrul polonez a menționat incursiunile recente ale dronelor deasupra Poloniei și ale avioanelor de luptă rusești peste Estonia, avertizând că fenomenul ar putea escalada.