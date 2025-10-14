Ministrul polonez de Externe afirmă că Europa trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc

Aflat marți la Londra unde a prezentat o dronă iraniană Shahed-136, doborâtă în Ucraina, Sikorski a reiterat apelul de sprijinire a Ucrainei și și-a exprimat speranța ca administrația Trump să livreze rachete de croazieră Tomahawk.

Privind capabilitățile ofensive ale Federației Ruse, șeful diplomației de la Varșovia a afirmat că acestea ar putea „ajunge mult în Europa”, adăugând: „Ar trebui să fim pregătiți să contracarăm acest lucru și, prin urmare, cred că a nu construi capacități anti-drone ar fi iresponsabil”.

Ministrul polonez a menționat incursiunile recente ale dronelor deasupra Poloniei și ale avioanelor de luptă rusești peste Estonia, avertizând că fenomenul ar putea escalada.