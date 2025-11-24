Start uimitor pentru Caravana Crăciun cu Ramon! (comunicat)

Prima proiecție cu public a filmului Crăciun cu Ramon, care îl are în rol principal pe actorul Pavel Bartoș, în regia lui Jesús del Cerro, a avut un debut impresionant: 25 de săli sold out în weekendul care marchează deschiderea caravanei naționale. Filmul va putea fi văzut exclusiv în cinematografele din toată țara din 1 decembrie.

Peste 3.000 de oameni au venit weekendul trecut la Cinematografele Palace din Oradea pentru a-i întâmpina pe actorii din Crăciun cu Ramon. Spectatorii au avut ocazia să stea aproape de cei care dau viață personajelor îndrăgite: Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Bogdan Farcaș, Bogdan Horga, Anastasia Haiducu, Paul Ipate, Răzvan Vicoveanu, Anisia Gafton și Sofia Bartoș, alături de regizorul filmului, Jesús del Cerro.

Echipa filmului a fost prezentă la toate proiecțiile, unde s-a întâlnit cu publicul, a făcut fotografii și a împărtășit emoția reîntoarcerii într-un oraș cu totul special pentru producție.

„Am fost impresionați de căldura oamenilor din Oradea și în timpul filmărilor, dar felul în care ne-au primit acum, la aproape un an de când am filmat aici Crăciun cu Ramon, este pur și simplu copleșitor. Am văzut în săli generații diferite: bunici, părinți, copii, adolescenți și am realizat încă o dată – dacă mai era nevoie – cât de importante sunt poveștile pe care să le trăim alături de cei dragi. Și celor care vor să ne întâlnească la proiecțiile speciale din țară, din caravana filmului, le spunem că biletele s-au pus în vânzare și că așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim și să ne bucurăm împreună de acel film de Crăciun pe care l-ați așteptat dintotdeauna.”, spune Pavel Bartoș, protagonist și producător.

De la Oradea, echipa filmului pornește în Caravana națională. Iată calendarul complet al opririlor:

28 noiembrie – Iași

29 noiembrie – Galați & Brăila

30 noiembrie – Constanța

3 decembrie – București

4 decembrie – Ploiești

5 decembrie – Pitești

6 decembrie – Cluj-Napoca

7 decembrie – Timișoara

8 decembrie – Arad

9 decembrie – Sibiu

10 decembrie – Satu Mare & Baia Mare

11 decembrie – Târgu Mureș

13 decembrie – Craiova

14 decembrie – Brașov

16 decembrie – Suceava & Botoșani

17 decembrie – Piatra Neamț

18 decembrie – Alba Iulia

20 decembrie – Miercurea Ciuc

Filmul îl readuce în prim-plan pe Ramon, aflat în pragul unei aventuri care îi poate schimba viața chiar în mijlocul sărbătorilor de iarnă. Alături de el sunt prietenii săi apropiați, care aduc umor, emoție și tandrețe, construind o poveste caldă, perfectă pentru spiritul Crăciunului. Oradea devine decorul firesc al acestei lumi – un oraș în care emoția și farmecul sărbătorilor se așază natural, găzduind o mare parte din filmările realizate cu sprijinul Visit Oradea și al Primăriei Municipiului Oradea.

Regizorul Jesús del Cerro, cel care a realizat și îndrăgitul Ho Ho Ho, mărturisește: „Cred că filmele de Crăciun sunt făcute pentru a fi trăite alături de cei dragi. Publicul are nevoie de povești calde, în care să se regăsească, iar Crăciun cu Ramon vine către spectatori cu promisiunea de a-i face un pic mai fericiți.”.

Din distribuție fac parte: Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Bogdan Farcaș, Bogdan Horga,Iulian Postelnicu, Alina Chivulescu, Adrian Titieni, Anisia Gafton, Paul Ipate, Sorin Tofan, Răzvan Vicoveanu, Alexandru Minculescu- Mincu, Ana Maria Calița și revelația acestui film, copilul de doar 12 ani, Anastasia Haiducu, care aduce pe ecran o doză autentică de inocență și foarte multă emoție. Ea a câștigat acest rol în urma unui casting la care au participat aproape 150 de copii!

Crăciun cu Ramon nu este doar un film, ci o invitație sinceră de a ne aduce aminte cât de prețioase sunt momentele petrecute împreună. După un start emoționant la Oradea, Crăciun cu Ramon pornește la drum cu aceeași energie caldă și aceeași dorință: să ducă magia Crăciunului în cât mai multe orașe din țară.

Te așteptăm la proiecțiile speciale, să-l întâlnești pe Ramon și pe cei care au construit cu drag această poveste. Vino să râzi, să te emoționezi și să intri în spiritul sărbătorilor alături de cei dragi.

🎄 Crăciun cu Ramon – din 1 decembrie, exclusiv în cinematografe.

Hai să trăim împreună magia Crăciunului pe marele ecran!