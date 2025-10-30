„Crăciun cu Ramon”, filmul care vine din decembrie în toate cinematografele din România

Pavel Bartoș revine pe marele ecran în rolul lui Ramon, într-o poveste de Crăciun plină de umor pentru întreaga familie.

„Crăciun cu Ramon este acel film de Crăciun pe care l-ai așteptat de atâția ani”, spune Pavel Bartoș.

După succesul peliculei Ramon, care a adus un număr impresionant de spectatori în cinematografe, personajul atât de iubit de public, Ramon interpretat de Pavel Bartoș revine într-o nouă poveste, o continuare firească, dar și într-o nouă aventură a cărei regie este semnată de același Jesús del Cerro, cel care a regizat și filmul Ramon, de asemenea producător al acestei povești.

Filmul aduce pe ecran o poveste de Crăciun pentru toată familia, plină de umor, dar și mult suspans, construită în jurul valorilor simple: prietenie, generozitate și iubire.

„După experiența cu Jesús del Cerro, la Ho Ho Ho (de acum 16 ani), ne-am promis că vom mai face împreună un film de Crăciun – și iată-ne aici! E un film pentru toată familia, de la cel mai mic, la cel mai mare, adică pentru toată lumea! Are emoție, umor și multă magie, așa cum trebuie să fie un film de Crăciun. Ia-ți familia, prietenii, iubita sau iubitul și, în decembrie, hai la cinema, pentru un Crăciun pe care nu-l vei uita”, a adăugat Pavel Bartoș, actorul principal și unul dintre producătorii filmului.

Acum, îl regăsim pe același Ramon curajos și inimos, dar mai matur (oare?), mai tandru (sigur!) dar pregătit pentru o nouă etapă a vieții, pentru că Sonia, acum soția lui ( interpretată de Andreea Vasile) este însărcinată în nouă luni. Nu mai este omul care își caută locul în lume, ci este un soț devotat și un viitor tată, prins într-o misiune de familie cu toate ingredientele unui film de Crăciun și multă ninsoare adevărată. Alături de el rămân, ca întotdeauna, cei trei prieteni (Bogdan Farcaș , Iulian Postelnicu, Bogdan Horga) care i-au fost complici și sprijin încă din prima aventură și au adus în poveste umorul, energia și prietenia care definesc universul lui Ramon.

Din distribuție mai fac parte Alina Chivulescu, Adrian Titieni, Anisia Gafton, Paul Ipate, Sorin Tofan, Răzvan Vicoveanu, Alexandru Minculescu- Mincu, Ana Maria Calița și revelația acestui film, copilul de doar 12 ani, Anastasia Haiducu, care aduce pe ecran o doză autentică de inocență și foarte multă emoție. Ea a câștigat acest rol în urma unui casting la care au participat aproape 150 de copii!

Jesús del Cerro regizorul filmului “Crăciun cu Ramon”, dar și regizorul antecedentului mare succes de Crăciun “Ho Ho Ho” ne spune : “România are nevoie și vrea filme românești de Crăciun, cu flavour local cu umor românesc și cu povești în care să se regăsească. Provocarea a fost tocmai aceasta: să faci un film care să-i aducă împreună pe toți — copii, părinți și bunici — și să le oferi o poveste sinceră, plină de emoție, iubire și bucurie. Și eu cred că noi am reușit să le oferim acel film românesc de Crăciun pe care l-au așteptat! “Crăciun cu Ramon” este o sărbătoare pe ecran, o sărbătoare la care îți dorești să fii alături de întreaga familie!”

Filmările pentru “Crăciun cu Ramon” au avut loc în principal la Oradea, dar au continuat și la București, toate acestea pe parcursul a 21 a de zile, în mijlocul unei ierni autentice, cu ninsoare adevărată și lumină de poveste.

Proiectul este realizat cu sprijinul Visit Oradea și al Primăriei Municipiului Oradea. Orașul a devenit, pentru câteva săptămâni, scena perfectă a unui basm de Crăciun. Străzile luminate, Târgul de Crăciun, clădirile istorice , dar mai ales energia oamenilor de acolo au făcut din Oradea un personaj în sine: cald, primitor și absolut fantastic.

Imaginea poartă semnătura directorului de imagine Adrian Silișteanu, care a surprins cu sensibilitate culorile, lumina și a redat în toate cadrele spiritul Crăciunului, iar scenografia de poveste este creația Luminiței Mustață. Filmul este o producție Comic Entertainment și Studio Indie Production, distribuită de Vertical Entertainment. Acesta a beneficiat de sprijinul și susținerea Asociației Culturale Filmstitute.

Realizarea filmului “Crăciun cu Ramon” nu ar fi fost posibilă fără sprijinul celor care au crezut în acest proiect încă de la început. Le mulțumim partenerilor care au ajutat ca această poveste să ajungă pe marele ecran: La Doi Pași, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Life Care, Adrem, Coca-Cola, Wolt, Tuborg, DoubleTree by Hilton Oradea, Pro TV și Magic FM.

De asemenea, mulțumim tuturor susținătorilor: Medist, Eres, Orange, Napolact, Rompetrol, Dextra, Auto Bara, Dacardi Events, Miniprix, Groupama, Ursus și Street Coffee Roasters, pentru contribuția și energia cu care au făcut parte din magia acestui proiect.

Cu umor, tandrețe și un strop de magie autentică “Crăciun cu Ramon” promite să devină filmul-simbol al sărbătorilor românești, o poveste despre oameni buni, gesturi simple și Crăciunul pe care îl simți, nu doar îl trăiești.

În cinematografe, din 1 decembrie 2025.