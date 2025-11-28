Britanicii au stabilit care este cel mai ieftin târg de Crăciun din lume. O bere costă 1,7 lei iar ciocolata caldă se vinde cu 8,7 lei

Cea mai ieftină piață de Crăciun din lume” este în Vietnam, potrivit britanicilor. Acolo berea are prețul de 1,7 lei (0.3 lire sterline și 0,34 euro) și ciocolată caldă se vinde cu 8.7 lei (1,7 euro și 1,5 lire sterline), anunță jurnaliștii de la express.co. Ei fac comparație cu prețurile de la târgurile britanice unde o cană cu vin fiert sau de ciocolată caldă costă chiar și de opt ori mai mult decât în Vietnam. În plus, în Vietnam vremea este caldă spre deosebire de cea din Europa cu frig, ploi și zăpadă.

Britanicii au vizitat Hoi An, un port inclus în lista UNESCO, situat pe coasta centrală a Vietnamului. În decembrie, zona prinde viață fiind împodobit cu felinare strălucitoare, luminițe de bâlci și beteală aranjate pe vitrinele magazinelor. Pe străzi sunt numeroase tarabe de explorat, care vând de la suveniruri la dulciuri și obiecte tradiționale. Practic, în decembrie Hoi An este un amestec de scene occidentale de Crăciun și unele vietnameze cu felinare și bărci. Este locul perfect pentru a evada din rutina obișnuită de Crăciun și a experimenta o altă sărbătoare a Naterii Domnului, spun experții.

Un oraș și o țară ieftine

Vietnamul, în general, este renumit pentru accesibilitatea sa, iar Hoi An nu face excepție. Toate produsele au prețuri de câteva ori mai mici decât cele din Europa. Un alt mare avantaj este vremea deoarece agenții din turism spun că decembrie este una dintre cele mai bune perioade pentru a vizita Hoi An. Ziua sunt între 25 și 30 de grade Celsius și se poate merge în tricou, iar seara nu este necesară decât o bluză.

Luna decembrie este sfârșitul sezonului ploios, așa că este posibil să apară averse sau zile mohorâte, dar și acest lucru este un avantaj. Când ploaia se oprește și trotuarele încep să se usuce, reflexiile felinarelor din bălți sunt magice, iar aburul care se ridică de la tarabele cu mâncare stradală nu face decât să completeze peisajul.

Ce au scris britanicii despre Târgul de Crăciun din Craiova

Britanicii au scris și despre Târgul de Crăciun din Craiova. Frumoasa piață de Crăciun este una dintre cele mai mari din Europa, dar majoritatea turiștilor o ratează. Este concluzia lor la care au adăugat că este o experiență de neuitat și de neratat. Eu au comparat târgul craiovean cu cele din Germania, Austria sau Danemarca.