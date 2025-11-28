Căutări continue în Bucegi pentru găsirea unui bărbat dispărut de duminică

Conform informațiilor furnizate de Salvamont, acesta a plecat duminică dimineața din Poiana Brașov cu destinația localitatea Bran.

Potrivit surselor, George a traversat zona Diham – Tache Ionescu și ulterior a ajuns în zona Țigănești, unde a solicitat sprijin prin apelul de urgență 112. În momentul dispariției, purta geaca prezentată în fotografie.

Deși echipele de Salvamont au desfășurat căutări zilnice, adaptând permanent resursele la condițiile din teren, George nu a fost localizat până în prezent.

Autoritățile fac apel către toți cei care l-au văzut sau care dețin informații relevante să contacteze de urgență Salvamont sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție. Orice detaliu poate fi crucial pentru localizarea sa.

Salvamont reamintește turiștilor să fie precauți în munți și să respecte recomandările pentru siguranță, mai ales în zonele montane dificil accesibile.