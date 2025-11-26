Tânărul dispărut în Bucegi duminică seara nu a fost încă găsit. Căutări extinse cu Black Hawk, drone și echipe Salvamont

Pentru prima dată într-o misiune de salvare montană, un elicopter Black Hawk a fost folosit pentru transportul rapid și inserarea echipelor în zonele inaccesibile ale Munților Bucegi. Această măsură a permis salvatorilor să ajungă în puncte greu accesibile și să continue căutările în siguranță.

Echipe Salvamont și tehnologie de ultimă generație

La acțiune participă salvatori montani din Brașov, Predeal, Râșnov, Victoria, Bran, Zărnești și Prahova, alături de jandarmi montani și o echipă canină specializată. În ultimele trei zile, echipele au utilizat toate mijloacele disponibile, inclusiv dispozitivul RECCO și o dronă cu termoviziune, pentru a scana zonele greu accesibile și a detecta eventuale urme.

Condiții dificile și risc de avalanșe

Căutările sunt îngreunate de stratul de zăpadă instabil, cu acumulări masive și plăci care pot ceda oricând, precum și de vremea nefavorabilă. Sondările efectuate în mai multe puncte nu au dus la identificarea tânărului.

Misiunea continuă

Până în prezent, nu au fost descoperite indicii care să conducă la localizarea persoanei dispărute. Operațiunile vor continua, iar echipele de intervenție vor acționa în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de siguranța în teren.