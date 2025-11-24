Turist epuizat, rătăcit în Bucegi, căutat de Salvamont Brașov cu drona cu termoviziune, însă fără rezultat

O echipă de prim-răspuns, formată din șapte salvatori montani și voluntari din cadrul formației Salvamont Râșnov a Serviciului Județean Salvamont Brașov a intervenit de urgență pentru localizarea și acordarea primului ajutor unei persoane aflate în apropierea Lacului Țigănești, care a solicitat ajutor, afirmând că se află într-o stare avansată de epuizare și hipotermie.

A fost solicitat și un elicopter SMURD. Căutările au durat șapte ore pe toată Valea Țigăneștiului, însă salvamontiștii nu au identificat urme sau indicii în zonă.

În acțiunile de căutare a fost folosită și o dronă cu termoviziune din cadrul SPJ Salvamont Brașov.

Eforturile de căutare au fost intense, însă persoana căutată nu a fost localizată în zona indicată.

Li s-au adăugat alte echipe din cadrul Salvamont Zărnești, Salvamont Predeal, Salvamont Bran și o echipă din cadrul IPJ Brașov, însă, până acum, nici măcar cu drona de temoviziune nu au reușit să localizeze turistul.