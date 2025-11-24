Prima pagină » Social » Turist epuizat, rătăcit în Bucegi, căutat de Salvamont Brașov cu drona cu termoviziune, însă fără rezultat

Turist epuizat, rătăcit în Bucegi, căutat de Salvamont Brașov cu drona cu termoviziune, însă fără rezultat

Acțiunile de căutare au coagulat echipe numeroase de Salvamont, un elicopter Smurd și o dronă cu termoviziune din dotarea Salvamont Brașov, însă, până acum, turistul nu a fost găsit.
Turist epuizat, rătăcit în Bucegi, căutat de Salvamont Brașov cu drona cu termoviziune, însă fără rezultat
Salvamont Brașov
Luiza Moldovan
24 nov. 2025, 16:21, Social

O echipă de prim-răspuns, formată din șapte salvatori montani și voluntari din cadrul formației Salvamont Râșnov a Serviciului Județean Salvamont Brașov a intervenit de urgență pentru localizarea și acordarea primului ajutor unei persoane aflate în apropierea Lacului Țigănești, care a solicitat ajutor, afirmând că se află într-o stare avansată de epuizare și hipotermie.

A fost solicitat și un elicopter SMURD. Căutările au durat șapte ore pe toată Valea Țigăneștiului, însă salvamontiștii nu au identificat urme sau indicii în zonă.

În acțiunile de căutare a fost folosită și o dronă cu termoviziune din cadrul SPJ Salvamont Brașov.

Eforturile de căutare au fost intense, însă persoana căutată nu a fost localizată în zona indicată.

Li s-au adăugat alte echipe din cadrul Salvamont Zărnești, Salvamont Predeal, Salvamont Bran și o echipă din cadrul IPJ Brașov, însă, până acum, nici măcar cu drona de temoviziune nu au reușit să localizeze turistul.