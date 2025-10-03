Hackerii trimit mailuri de șantaj către directorii executivi ai companiilor. Care este avertismentul Google

Într-o declarație, Google a afirmat că un grup care pretinde că are legături cu banda de ransomware cl0p a susținut că a furat date sensibile din Oracle E-Business Suite. Google a descris campania de mailuri ca fiind de mare amploare, dar a refuzat să ofere mai multe detalii.

Google a avertizat că „în prezent nu dispune de dovezi suficiente pentru a evalua în mod definitiv veridicitatea acestor afirmații”.

Mesajele prin care se solicita un comentariu din partea Oracle nu au primit răspuns.

Cynthia Kaiser, șefa centrului de cercetare în domeniul ransomware al firmei de securitate cibernetică Halcyon, a declarat că firma sa a înregistrat cereri de șantaj cuprinse între milioane și zeci de milioane de dolari, cea mai mare fiind de 50 de milioane de dolari.

Kaiser a remarcat unele controverse cu privire la legătura cu cl0p, dar a spus că există indicii preliminare că autorii sunt potențial conectați la grup.

„Există atât de multe suprapuneri între toate aceste grupuri și există imitatori în întregul ecosistem”, a spus Kaiser.

Într-un e-mail trimis către Reuters, cl0p a spus că hackerii „nu sunt pregătiți să discute detalii în acest moment”.