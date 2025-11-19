Zelenski anunță înființarea unui grup de lucru comun cu Polonia pentru prevenirea incidentelor de sabotaj

Legat de explozia feroviară de duminică, premierul Poloniei, Donald Tusk, i-a împărtășit lui Zelenski că rețeaua Telegram a fost folosită pentru subversiuni, dar și lansarea unei campanii de dezinformare împotriva Ucrainei. Zelenski a precizat că astfel de atacuri s-au întâmplat și în Ucraina, iar autoritățile ucrainene au luat măsuri.

Președintele Ucrainei a confirmat că ar putea fi vorba despre o influență rusă: „Informațiile noastre sunt aceleași: toate faptele indică faptul că în spatele tuturor acestor evenimente se află Rusia. Nimeni altcineva în afară de ruși nu este interesat de acest lucru”, se arată în mesajul scris marți de Zelenski pe X.

Președintele Ucrainei a anunțat înființarea unui grup de lucru comun dintre Ucraina și Polonia, care va lucra pentru a preveni incidente similare venite din partea Rusiei, în viitor.

„Ucraina este pregătită să colaboreze cu Polonia la diferite niveluri și să împărtășească toate informațiile. Am convenit să înființăm un grup ucraineano-polonez care va lucra pentru a preveni situații similare din partea Rusiei în viitor. Apreciem toată asistența acordată de Polonia și suntem întotdeauna gata să colaborăm pentru a proteja împreună viețile și pentru a contracara toate posibilele subversiuni și provocări”, a conchis Zelenski.

Marți, nivelurile de alertă au fost înăsprite pe mai multe linii feroviare din Polonia, după ce au fost interceptate și alte presupuse tentative de sabotaj.

Tusk a anunțat că autoritățile polone au identificat doi suspecți din Ucraina, care au colaborat cu serviciile secrete din Rusia pentru a pune la cale explozia de duminică.