Cursa în domeniul inteligenței artificiale: Google lansează cel mai puternic cip AI al său

Compania a anunțat joi că a șaptea generație a unității sale de procesare Tensor (TPU), numită Ironwood, va fi disponibilă pentru uz public în următoarele săptămâni, după ce a fost introdusă inițial în aprilie pentru testare și implementare, scrie CNBC.

Noul cip este proiectat să gestioneze mai multe aspecte, de la antrenarea modelelor mari până la alimentarea chatbot-urilor și agenților de inteligență artificială în timp real.

Google se află în mijlocul unei curse cu miză extrem de mare în infrastructura inteligenței artificiale, alături de Microsoft, Amazon și Meta. În timp ce majoritatea modelelor lingvistice de mari dimensiuni și a sarcinilor de lucru AI s-au bazat pe unitățile de procesare grafică (GPU) ale Nvidia,

TPU-urile Google se încadrează în categoria siliciului personalizat, care poate oferi avantaje în ceea ce privește prețul, performanța și eficiența.

„Observăm o cerere substanțială pentru produsele noastre de infrastructură AI, inclusiv soluții bazate pe TPU și GPU”, a declarat CEO-ul Sundar Pichai în cadrul conferinței privind rezultatele financiare.

Pe lângă noul cip, Google a anunțat și lansarea unei serii de actualizări menite să facă cloud-ul său mai ieftin, mai rapid și mai flexibil, în contextul concurenței cu jucătorii mai mari din domeniul cloud, Amazon Web Services și Microsoft Azure.