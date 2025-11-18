Avertismentul șefului Google: Dacă bula AI se sparge toată lumea va fi afectată

Fiecare companie ar fi afectată dacă bula AI ar exploda, a declarat pentru BBC șeful companiei-mamă a Google, Alphabet.

Într-un interviu exclusiv pentru BBC News, Sundar Pichai a afirmat că, deși creșterea investițiilor în inteligența artificială (AI) a reprezentat un „moment extraordinar”, există o anumită „iraționalitate” în actualul boom al AI.

Aceasta vine pe fondul temerilor din Silicon Valley și dincolo de aceasta cu privire la o bulă, întrucât valoarea companiilor de tehnologie AI a crescut vertiginos în ultimele luni, iar companiile cheltuiesc sume mari în această industrie în plină expansiune.

Întrebat dacă Google ar fi imun la impactul spargerii bulei AI, Pichai a spus că gigantul tehnologic ar putea face față acestei potențiale furtuni, dar a emis și un avertisment.„Cred că nicio companie nu va fi imună, inclusiv noi”, a spus el.

Pe măsură ce evaluările cresc, unii analiști și-au exprimat scepticismul cu privire la o rețea complicată de tranzacții în valoare de 1,4 trilioane de dolari realizate în jurul OpenAI, care se așteaptă să aibă în acest an venituri mai mici de o miime din investiția planificată.

În comentarii care fac ecou celor făcute de președintele Rezervei Federale a SUA, Alan Greenspan, în 1996, avertizând asupra „exuberanței iraționale” de pe piață în timpul boom-ului dotcom și cu mult înainte de prăbușirea pieței în 2000,Pichai a spus că industria poate „depăși limita” în cicluri de investiții ca acesta.

„Putem privi înapoi la internetul din prezent. A existat în mod clar o investiție excesivă, dar niciunul dintre noi nu ar pune la îndoială importanța internetului”, a spus el.

„Mă aștept ca AI să fie la fel. Așadar, cred că este atât rațional, cât și irațional într-un moment ca acesta.”

Comentariile sale vin în urma avertismentului lui Jamie Dimon, șeful băncii americane JP Morgan, care a declarat luna trecută pentru BBC că investițiile în AI vor da roade, dar o parte din banii investiți în industrie „probabil se vor pierde”.

Pichai a afirmat că modelul unic al Google, care deține propriul „set complet” de tehnologii – de la cipuri la date YouTube, modele și știință de frontieră – înseamnă că se află într-o poziție mai bună pentru a face față oricărei turbulențe de pe piața AI.

Costul energetic al AI

Întrebat asupra necesităților energetice „imense” ale AI, care au reprezentat 1,5% din consumul mondial de energie electrică anul trecut, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Pichai a afirmat că sunt necesare măsuri pentru dezvoltarea de noi surse de energie și extinderea infrastructurii energetice.

„Nu vrei să limitezi o economie bazată pe energie, și cred că acest lucru va avea consecințe”, a spus el.

El a recunoscut, de asemenea, că nevoile energetice intense ale întreprinderii sale de AI în expansiune au dus la o deviere de la obiectivele climatice ale companiei, dar a insistat că Alphabet are în continuare obiectivul de a atinge zero emisii nete până în 2030, investind în noi tehnologii energetice.