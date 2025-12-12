Google și Meta domină internetul britanic și au acaparat jumătate din viața online a Regatului

Analiza, care a combinat date obținute din sondaje pe un eșantion de peste 10.000 de adulți cu informații provenite de la platforme majore, arată că aproximativ 50% din activitatea online a britanicilor are loc în cadrul ecosistemelor Alphabet (Google, YouTube) și Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp).
Euronews arată că din cele 4 ore și jumătate petrecute zilnic online, aproximativ 2 ore și 18 minute sunt dedicate serviciilor deținute de aceste două companii.
Potrivit raportului, 99% dintre locuitorii din UK utilizează cel puțin un serviciu Google, iar 97% accesează zilnic cel puțin o platformă Meta, indiferent de vârstă.
Cele mai folosite aplicații, după timpul mediu zilnic, sunt:
Este de remarcat că utilizarea YouTube pe televizoare inteligente nu a fost inclusă în aceste date, ceea ce sugerează că influența reală a platformei ar putea fi mai mare.
În domeniul comunicării personale, Meta își consolidează poziția dominantă:
Când vine vorba despre căutări online, Google deține o poziție solidă, înregistrând 3 miliarde de interogări într-o singură lună.
Cu toate acestea, se constată o creștere rapidă a interesului pentru unelte de căutare bazate pe inteligență artificială:
Această evoluție ar putea marca începutul unei schimbări semnificative în modul în care utilizatorii caută informații online.
Dincolo de platformele Google și Meta, printre alte servicii online cu cerere ridicată se numără:
Deși acestea rămân jucători importanți în mediul digital, discrepanța față de dominația Google și Meta este considerabilă.