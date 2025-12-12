Prima pagină » Life-Inedit » Google și Meta domină internetul britanic și au acaparat jumătate din viața online a Regatului

Google și Meta domină internetul britanic și au acaparat jumătate din viața online a Regatului

Un studiu recent realizat de autoritatea britanică de reglementare în domeniul comunicațiilor, Ofcom, relevă că utilizatorii din Marea Britanie petrec, în medie, 4 ore și 30 de minute zilnic pe internet, iar peste jumătate din acest interval este dedicat platformelor operate de doar două companii: Google și Meta, arată Euronews.
Google și Meta domină internetul britanic și au acaparat jumătate din viața online a Regatului
Sursă foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
12 dec. 2025, 06:44, Știri externe

Analiza, care a combinat date obținute din sondaje pe un eșantion de peste 10.000 de adulți cu informații provenite de la platforme majore, arată că aproximativ 50% din activitatea online a britanicilor are loc în cadrul ecosistemelor Alphabet (Google, YouTube) și Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp).

Euronews arată că din cele 4 ore și jumătate petrecute zilnic online, aproximativ 2 ore și 18 minute sunt dedicate serviciilor deținute de aceste două companii.

YouTube, Facebook și Instagram: cele mai populare platforme

Potrivit raportului, 99% dintre locuitorii din UK utilizează cel puțin un serviciu Google, iar 97% accesează zilnic cel puțin o platformă Meta, indiferent de vârstă.

Cele mai folosite aplicații, după timpul mediu zilnic, sunt:

  • YouTube – 51 de minute pe zi (în creștere față de 47 de minute anul trecut)
  • Facebook + Messenger – 43 de minute pe zi
  • Instagram – 20 de minute pe zi

Este de remarcat că utilizarea YouTube pe televizoare inteligente nu a fost inclusă în aceste date, ceea ce sugerează că influența reală a platformei ar putea fi mai mare.

Google și Meta în top. WhatsApp, aplicația de mesagerie preferată

În domeniul comunicării personale, Meta își consolidează poziția dominantă:

  • 90% dintre adulții conectați online folosesc WhatsApp (aproximativ 44,2 milioane de persoane)
  • 58% utilizează Facebook Messenger (28,3 milioane)
  • Google Messages ocupă locul al treilea, cu 20,4 milioane de utilizatori
  • Google Search rămâne lider, însă căutarea bazată pe AI se extinde

Când vine vorba despre căutări online, Google deține o poziție solidă, înregistrând 3 miliarde de interogări într-o singură lună.

Cu toate acestea, se constată o creștere rapidă a interesului pentru unelte de căutare bazate pe inteligență artificială:

  • ChatGPT – 252 milioane de vizite în luna august
  • Google Gemini, Anthropic Claude și Perplexity AI au înregistrat, de asemenea, creșteri, deși rămân la o distanță considerabilă față de motorul de căutare clasic al Google.

Această evoluție ar putea marca începutul unei schimbări semnificative în modul în care utilizatorii caută informații online.

Dincolo de platformele Google și Meta, printre alte servicii online cu cerere ridicată se numără:

  • Amazon
  • Microsoft
  • BBC

Deși acestea rămân jucători importanți în mediul digital, discrepanța față de dominația Google și Meta este considerabilă.

Recomandarea video

Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a avut curajul să o sfideze pe puternica șefă a Curții de Apel București
G4Media
Război al decorațiunilor între vecinii unui cartier bucureștean. Au ajuns să împodobească tot blocul: „Oare cine plătește”
Gandul
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
Libertatea
Ce se întâmplă dacă pui frunze de dafin în bradul de Crăciun? Cum ți se va schimba viața, conform tradiției Feng Shui
CSID
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor