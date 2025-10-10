Războiul comercial revine! Donald Trump anunță că SUA vor impune Chinei tarife suplimentare de 100% / Întâlnirea Trump-XI, anulată / Scăderi masive pe piața de criptomonede și pe bursa americană

Donald Trump a acuzat în acestă seară China că adoptă o „poziție extrem de agresivă în materie de comerț” și a declarat că va impune „controale la scară largă asupra exporturilor pentru aproape toate produsele fabricate de această țară”.

Noile măsuri vor fi impuse începând cu 1 noiembrie sau mai devreme, în funcție de acțiunile Beijingului, a adăugat președintele SUA.

„Urma să mă întâlnesc cu președintele Xi peste două săptămâni, la APEC, în Coreea de Sud, dar acum nu mai pare să existe niciun motiv pentru a face acest lucru”, a scris Trump vineri pe rețelele de socializare.

Președintele a adăugat că una dintre formele de represalii pe care SUA le are în vedere „este o creștere masivă a tarifelor vamale aplicate produselor chinezești care intră în Statele Unite ale Americii”, adăugând că „există multe alte contramăsuri care sunt, de asemenea, luate în considerare în mod serios”.

Corecții pe piețe

Piețele au reacționat negativ la comentariile președintelui, care au prefigurat noi tensiuni comerciale între cele două cele mai mari economii ale lumii. Indicele S&P 500 a scăzut cu peste 1,5%. Indicele Nasdaq 100 a scăzut cu până la 2,4%, cea mai mare scădere din 30 aprilie. Pe piața criptomonedelor corecțiile sunt majore cu scăderi de 50% pe unele monede. Bitcoin, cea mai mare criptomonedă, a scăzut cu peste 12% după anunțul făcut pe platforma Truth Social a lui Trump, înainte de a-și reduce declinul. Bitcoin a atins luni un nivel record de peste 126.250 de dolari, dar acum se tranzacționează în jurul valorii de 112.000 de dolari.

China a anunțat săptămâna aceasta noi restricții la exportul de mineralelor rare, care sunt componente esențiale ale produselor de la semiconductori la vehicule electrice și avioane de vânătoare. China domină capacitățile de prelucrare a mineralelor din pământuri rare, ceea ce îi conferă un avantaj asupra Statelor Unite și a altor națiuni.