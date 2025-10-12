China promite să reziste ferm amenințării lui Trump: Nu vrem un război al tarifelor, dar nici nu ne temem de unul

Trump a răspuns adoptând o abordare mai puțin conflictuală, fără a se retrage de la cerințele sale, în timp ce vicepreședintele său a părut să avertizeze Beijingul să nu reacționeze agresiv, potrivit AP.

„Poziția Chinei este consecventă”, a declarat Ministerul Comerțului într-un comunicat publicat online. „Nu vrem un război al tarifelor, dar nici nu ne temem de unul.”

Acesta a fost primul comentariu oficial al Chinei cu privire la amenințarea lui Trump de a majora taxa pe importurile din China până la 1 noiembrie, ca răspuns la noile restricții chineze privind exportul de pământuri rare, care sunt vitale pentru o gamă largă de produse de consum și militare.

Câteva ore mai târziu, Trump a folosit platforma sa Truth Social pentru a-i trimite un mesaj liderului chinez Xi Jinping.

„Nu vă faceți griji pentru China, totul va fi bine!”, a scris președintele republican. „Foarte respectatul președinte Xi tocmai a avut un moment prost. Nu vrea o criză economică pentru țara sa și nici eu. SUA vor să ajute China, nu să o rănească!!!”

Trump s-ar putea să fi avut în vedere piețele financiare americane în ajunul noii săptămâni economice.